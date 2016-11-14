السيسى يدعو لتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع "الهجرة غير الشرعية"

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المفوض الأوروبي لشئون الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة "ديمتريس افراموبولوس"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول الأوروبي، مؤكداً على اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والتنسيق والتعاون مع دول الاتحاد ومؤسساته إزاء القضايا المختلفة، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسى، على أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تبنى استراتيجية شاملة تتضمن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الإقدام على الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إيجاد قنوات منتظمة وآمنة للهجرة الشرعية، وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى في هذا المجال.

وأوضح الرئيس، أن تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بدول المنطقة، سيساهم كذلك فى الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.

واستعرض الرئيس الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى إقرار مجلس النواب الشهر الماضي لقانون مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، فضلاً عما يتم بذله من جهود لتأمين الحدود البحرية والبرية وإحكام السيطرة عليها، والتي أسفرت عن نجاح السلطات المصرية في إحباط محاولات تهريب أكثر من 8000 مهاجر منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى الأعباء التى تتحملها مصر باعتبارها دولة عبور للمهاجرين ومقصد للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 5 ملايين لاجئ تحرص على معاملتهم كمواطنين وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدا أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط في ضوء ما تتحمله من أعباء كبيرة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي لشئون الهجرة أكد حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وأحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبى بها، مشيداً باستعادة مصر لدورها الفاعل فى الشرق الأوسط وما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير.

وأشار "افراموبولوس"، إلى ما يجمع بين الجانبين من مصالح مشتركة في العديد من القضايا، ومنها ملف الهجرة غير الشرعية، منوهاً إلى تفهمه للتحديات والاعباء التى تتحملها مصر في إطار مكافحة هذه الظاهرة وتقديره للجهود القيمة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا المجال.

وأكد المفوض الأوروبي على الأهمية التي يمثلها استقرار دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى تطلع الاتحاد لتعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة وتكثيف تبادل الزيارات بهدف بلورة رؤية مشتركة إزاء التعامل مع التحديات المختلفة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسى على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار بها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعوبها، فضلاً عن القضاء على خطر الإرهاب الذي تُعد مناطق النزاعات أرضاً خصبة لانتشاره وتمدده، مشددا على أهمية وقف إمداد الجماعات المتطرفة بتلك الدول بالسلاح والمقاتلين.