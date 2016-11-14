وزير خارجية بريطانيا: ترامب سيكون له تأثير إيجابى تجاه أوروبا

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إنه يجب التعامل مع نتائج الانتخابات الأمريكية بطريقة إيجابية، داعيا إلى الانتظار لرؤية ما تخطط له الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف جونسون – فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم الاثنين، أنه يعتقد أن دونالد ترامب سيكون له تأثيرا إيجابيا تجاه بريطانيا وأوروبا.

وأشار وزير الخارجية البريطانى إلى أن العالم يمر بتغير جذرى وأن الأغلبية الصامتة أصبح لها صوتا مسموعا الآن، لافتا إلى أن القرار يعود لنا إزاء تقبل هذا التغير والتعامل معه بطريقة إيجابية.

وكانت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى قد قالت – فى وقت سابق اليوم – إن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على شراكة قوية مع الولايات المتحدة على أساس المبادىء والقيم والمصالح المشتركة.

أ ش أ