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الكرملين: بوتين قد يلتقي أوباما على هامش قمة «أبيك» في بيرو

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الكرملين: بوتين قد يلتقي أوباما على هامش قمة «أبيك» في بيرو الكرملين: بوتين قد يلتقي أوباما على هامش قمة «أبيك» في بيرو

بوتين وأوباما _ أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من غير المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات منفصلة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولكنهما من المحتمل أن يلتقيا على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبيك) في بيرو.

وقال بيسكوف -في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- “لا توجد محادثات مقررة مع أوباما حاليا، ولكنهما من المحتمل أن يلتقيا في بيرو على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي”.

وأضاف قوله “بالطبع، إذا اجتمعا (بوتين وأوباما) في هذه القمة، فلا يمكن استبعاد إمكانية إجرائهما محادثات على هامشها” .. مؤكدا صعوبة التكهن باحتمالية أن يكون الحوار واسع النطاق أم لا.

ووفقًا لبيسكوف، ففي حالة اجتماع الرئيسين على هامش القمة، فمن الأرجح مناقشة تسوية الأزمة السورية باعتبارها القضية الأكثر موضوعية بين كل القضايا.

أ.ش.أ

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