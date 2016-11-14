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تنظيم الأسبوع البيئي الخامس بزراعة المنيا بمشاركة مجموع "أصدقاء البيئة"

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تنظيم الأسبوع البيئي الخامس بزراعة المنيا بمشاركة مجموع "أصدقاء البيئة" تنظيم الأسبوع البيئي الخامس بزراعة المنيا بمشاركة مجموع "أصدقاء البيئة"

>المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت كلية الزراعة، بجامعة المنيا، قطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، تحت رعاية، الدكتور جمال الدين علي ابو المجد، رئيس الجامعة، الأسبوع البيئي الخامس، تحت شعار، "كليتي جميلة فأنا جميل"، بمشاركة 35 طالب وطالبة، من مجموعة "أصدقاء البيئة"، بكلية الزراعة، والتي نشأت بفكرة رائدة، تم تعميمها علي كليات الجامعة، لبث روع العمل الجماعي، والتطوعي، داخل الجامعة وخارجها.

حيث بدأ نشاط الطلاب بالأسبوع بأعمال النظافة ودهان البلدورات وتصميم وتنفيذ لوحات فنية تعبر عن كلية الزراعة وأنشطتها المختلفة علي جدران المباني بجانب عقد مجموعة من الندوات للطلاب تناقش العمل التطوعي وكيفية المحافظة علي البيئة داخل وخارج الجامعة.

وقام الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، بتفقد أعمال الطلاب، خلال فعاليات الأسبوع البيئي، بحضور الدكتور السيد عبده السيد أحمد، عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل عبد الله عبد الغني، وكيل الكلية، لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور سيد حسن حسين حمودة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، بالأسبوع البيئي، وبالطلاب المشاركين، بالعمل التطوعي به، مؤكداُ، علي بث روح العمل التطوعي، داخل طلاب الجامعة، لزيادة الإنتماء للوطن، ورفع من روح التعاون.

 

 


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