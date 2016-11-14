هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا تشن حملة على الأسواق

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا حملة فى إطار سلسلة من الحملات التى تقوم بها لمراقبة الأسواق والسلع الأساسية والوقوف على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وذلك صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري بالمنيا، وتفقدت الحملة أسواق القطاع الخاص والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية ومخازنها وشركات الجملة وأماكن بيع اللحوم بمركز سمالوط محافظة المنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المجمعات، وتم عمل المحاضر اللازمة، وتم ضبط 60 صفيحة جبن أبيض و17 قرص جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.