جثمان الشاب الإماراتي الذي توفي غرقاً بأميركا يصل اليوم

سيصل مساء اليوم جثمان الشاب الإماراتي حمد محمد بن هويمل العامري،22 عاما، الذي توفي غريقا في أحد الأنهار الصناعية في جلامس الأميركية يوم الجمعة الماضي.

حيث ستؤدى صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بعد الشروق، الساعة السادسة والنصف صباحا في مسجد شهداء القوات المسلحة في منطقة الجاهلي، فيما سيكون الدفن في مقبرة أحمد بن سرور في منطقة المعترض، وسيستقبل أهله وذووه جموع المعزين في منزل والد الفقيد الكائن في منطقة زاخر.

وتجدر الإشارة إلى أن حمد العامري كان مبتعثا لدراسة اللغة الانجليزية في لوس انجلوس من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومشهود له بسمعته الطيبة وأخلاقه العالية، وعلاقاته الاجتماعية النبيلة، وحرصه على دراسته.

كما كانت تتسم شخصيته بالطيبة والعفوية، كما كان "رحمه الله" يحب الدعابة والضحك، وفي اليوم الذي توفي فيه كان يستعد مع أصدقائه لأداء صلاة الجمعة بعد السباحة في النهر ومن ثم الوضوء إلا أنها مشيئة القدر.