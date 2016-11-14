السيسي يناقش مع وزير الاتصالات مشروع «قواعد البيانات المتكاملة»

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذى تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضاً على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.