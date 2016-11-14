إحالة شبكة دعارة بالهرم إلى للجنح وتحديد الأربعاء لأولى الجلسات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة؛ ربة منزل وصديقتها شكلا شبكة منافية للآداب لإدارة وتسهيل ممارسة الرزيلة مقابل مبالغ من راغبى المتعة المحرمة إلى محكمة الجنح وتم تحديد جلسة 16 نوفمبر بعد غد الأربعاء لأولى جلسات محاكمتهم.

البداية عندما وردت معلومات تفيد قيام ربة منزل بالجيزة بإدارة شقة بدائرة قسم شرطة الهرم للأعمال المنافية للآداب وتساعدها صديقتها في استقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد أشرف كسبة والمقدمان شريف هلال وعمرو مطر ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة وضبط المتهمين وتم ضبط مبلغ مالى 2000 جنيه، 8 هواتف محمولة، الملابس الداخلية والخارجية، وبمواجهة المتهمين أمام اللواء وليد رشدي، نائب المدير اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.