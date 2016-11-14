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حبس حدث أسبوع على ذمة اتهامه بتصوير تمركزات قوات الشرطة بأكتوبر

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حبس حدث أسبوع على ذمة اتهامه بتصوير تمركزات قوات الشرطة بأكتوبر حبس حدث أسبوع على ذمة اتهامه بتصوير تمركزات قوات الشرطة بأكتوبر

>كتب سليم على

أصدرت نيابة أحداث الجيزة برئاسة المستشار محمد أحمد سطوحي، وكيل أول نيابة، وبسكرتارية أحمد عبدالمجيد، قرارا بإيداع حدث في إحدى دور الرعاية لمدة اسبوع، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، في اتهامه بتصوير تمركزات أمنية لقوات الشرطة، كما طلبت النيابة سرعة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة،  أن المتهم "س.أ" 14 سنة، طالب ثانوى، قد قام بتصوير قوات الأمن ورجال الشرطة المتمركزين في ميدان الحصري بمدينة أكتوبر، وأرسل هذه الصور لأحد أعضاء، جماعة الإخوان الإرهابية.

وعلى الفور ألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 1389 لسنه 2016، جنح الطفل، وعرض علي النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، في حقه.

 

 

 


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