"قناوى" الإسماعيلى: جماعية المصرى وهجومه المنظم سيصعب ديربى القناة

كتب سليمان النقر

أكد أحمد قناوى مدرب عام الإسماعيلى، أن مباراة فريقه أمام المصرى والمقرر لها الخميس المقبل بالجولة التاسعة بمسابقة الدورى العام، ستكون صعبة نظرا لقوة المنافس الذى يقدم كرة جماعية ومنظم فى الشق الهجومى بشكل عالٍ ويلعب بروح الجماعة بخلاف أنه قريب معنا فى الترتيب بجدول الدورى.

قال قناوى فى تصريحات خاصة، إن فريقه يلعب على حصد الثلاث نقاط خلال هذه المواجهة، متمنيا أن يؤدى لاعبيه بنفس الأداء الرجولى الذى قدمه فى مباراة إنبى الماضية والروح القتالية والإصرار على الفوز، مشددا على أن لديه ثقة فى لاعبيه على تحقيق الفوز وعبور ديربى القناة أمام الفريق البورسعيدى.

أوضح قناوى أن الإسماعيلى استغل فترة توقف الدورى جيدا بعد خوض مباراتين وديتين للاطمئنان على العائدين من الإصابة مثل سامح عبد الفضيل وبهاء مجدى وتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، وكذلك توظيف اللاعبين فى أماكن معينة لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة التوقف.