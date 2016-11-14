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الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحرر محضراً ضد بدال تموين

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الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحرر محضراً ضد بدال تموين الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تحرر محضراً ضد بدال تموين

>جنوب سيناء- فايزة مرسال

شن مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم، برئاسة العميد أحمد عادل حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، قادها المقدم علي قاسم عضو لجنة الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء وخالد الجوهري مفتش تموين بمكتب شرم الشيخ للوقوف علي مدى توافر السلع الغذائية ( الحرة ) بالمجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين والسوبر ماركت .

وتهدف الحملة إلى تذليل أى صعاب تواجه العمل بالإضافة إلي معرفة مدى تطابق أرصدة المقررات التموينية بمخازن الجملة مع أرصدة مديرية ومراجعة مدى صلاحية السلع المعروضة بمنافذ البيع للاستهلاك الأدمي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مخالفات .

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف بخمس زجاجات زيت للبدال التمويني بحي الهضبة بمدينة شرم وتبين أن رصيد محلات دلتا ماركت من السكر" صفر " مع توافر جميع السلع وخاصة الأرز.

 

 


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مصر 365

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