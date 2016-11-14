محاكمة 26 متهمًا بخلية الجيزة الإرهابية غدًا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا من بينهم 4 هاربين ومتهم حدث، لقيامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وإمداد الجماعة، بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات، وألعاب نارية، ومهمات، وأدوات، ومقرات تنظيمية، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة الإرهابية “.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسرياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم عدد من الاتهامات السالف ذكرها، بالإضافة إلي مشاركتهم في التجمهر، وكان الغرض منه ارتكاب جناية القتل، وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل الملازم أول، طارق عبد العزيز، ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، و استعمال القوة و العنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه، علاء عبد الحكم عباس، ضابط بالأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري، عبارة عن طبنجة، وبندقيتين خرطوش، وبندقية ناري، قنابل غاز، فضلًا عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار بمادة “TNT”.