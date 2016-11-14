مقتل 105 أشخاص خلال يومين جراء القصف والاشتباكات بأنحاء سوريا

وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 105 أشخاص، بينهم 15 عنصرا من قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين لها، وذلك خلال يومين من القصف والاشتباكات فى مختلف أنحاء سوريا.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم الإثنين، أن قوات الحكومة السورية شددت قصفها بالصواريخ على مناطق فى بلدة “خان الشيح” ومحيطها بالغوطة الغربية.

وكان النظام السورى قد حذر أمس الأحد، المعارضة المسلحة من أن قواته ستبدأ بهجوم “استراتيجي” فى حال عدم تسليم المعارضة أسلحتها وخروجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد فى وقت سابق بسيطرة قوات النظام السورى على العديد من الأحياء الواقعة غربى حلب، والتى كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الماضية.

أ.ش.أ