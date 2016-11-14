غدًا..الحكم على ١٥ من رابطة «أولتراس أهلاوي» في اقتحام نادي الأهلى

تصدر محكمة جنح قصر النيل، غدًا الثلاثاء، حكمها على ١٥ من أعضاء «أولتراس أهلاوي»، والمتهمين بالتجمهر لاقتحام نادى الأهلى.

ونسبت النيابة للمتهمين، التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي، والمتهمين هم: “سيف الدين محمد، ومؤمن صلاح، وفتحي أشرف، وعمرو عماد، وأحمد سيد، وعلي محمد علي، ومحمود عبدالله، وعلي عبدالرحمن، وسامح زيدان، وسامح ميخائيل، وعبدالرحمن أيمن، وعبدالله سمير، ومحمد رفعت، وكريم أحمد، وأحمد علي، وأحمد صلاح، وسعيد محمد، ومحمد فكري”.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت ١٥ من أولتراس أهلاوي لمحكمة الجنح، و٤ لمحكمة الطفل وحصلوا على البراءة في القضية رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.