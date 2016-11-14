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حيوان "الورل النيلى" يثير "الذعر" بين المواطنين و "وزارة البيئة" توضح حقيقته ...

  • مصر
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حيوان "الورل النيلى" يثير "الذعر" بين المواطنين و "وزارة البيئة" توضح حقيقته ... حيوان "الورل النيلى" يثير "الذعر" بين المواطنين و "وزارة البيئة" توضح حقيقته ...

إنتشرت فى الساعات القليلة الماضية أخبار أرعبت الكثير من المواطنين المصريين بصورة كبيرة من حيوان يعيش فى نهر النيل و إنتشر فى الفترة الأخيرة كثيرا جدا بصورة ملفته للأنظار فى الترع والمصارف وعلى ضفاف نهر النيل بصورة كبيرة .

وقد أدى إنتشاره بصورة كبيرة على ضفاف نهر النيل إلى المزيد من القلق والرعب لدى الكثير من المواطنين وخاصة الذين يعيشون بالقرب من النيل حيث لفت الأنظار بإنتشاره الكبير مثيرا العديد من الصعوبات والخوف لدى المواطنين خشية إصابتهم بأى مرض أو العدوى أو اى شىء خطير جراء إنتشار هذا الحيوان المجهور الذى يعد من ضمن أنواع الزواحف .

وقد أكدت وزارة البيئة فى بيان لها اليوم أن هذا الحيوان هو حيوان الورد النيلى يعد من زواحف الدم البارد ويسمى "Nile Monitor" وهو أكبر الحرشفيات الزاحفة من فصيلة الورليات يعيش على ضفاف النيل فى والسودان ولكن لا يمكنه التواجد فى الصحراء فى القارة الإفريقية ويسمى الورل النيلى لأنه قد يعيش فى الماء أو على اليابسة .

وقد أكدت وزارة البيئة فى بيانها الرسمى اليوم أنه لا داعى للقلق من حيوان الورل النيلى لأنه حيوان غير مفترس على خلاف الزواحف الأخرى المفترسة ولكنه يندرج تحت قرار الوزارة السابق بحظر صيده أو الإتجار الغير مقنن فيه .

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رئيس قسم الأخبار

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