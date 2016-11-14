سعد الحريري يستقبل سفير مصر لتسليمه رسالة من القاهرة

استقبل سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان حيث نقل له السفير النجارى رسالة من القاهرة تدعم جهوده لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بناء على الحالة الايجابية في لبنان، والتي نتجت من انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية .

وصرح السفير النجارى عقب اللقاء بان اطلع من الرئيس سعد الحريري على تطورات الساحة اللبنانية ومناقشة الاوضاع الاقليمة، وتقديم كل الدعم المصري له.

وأضاف النجارى أن الرئيس الحريرى طمأنه أن الامور تمضي في الاتجاه الايجابي المطلوب.

وأعرب النجارى أن يكون للبنان حكومة برئاسة الرئيس الحريري في أقرب وقت ممكن حتى يتم إطلاق ورشة التعاون بين الحكومتين اللبنانية والمصرية في أسرع وقت.

أ.ش.أ