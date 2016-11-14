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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شرقية / 10 - 22  كم/ ساعة خلال الليل والصباح تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 24/ 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 44 دقيقة مساء.  

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    33      20              80       20 .
> دبي                        32      22              70       20 .
> الشارقة                   33      17              70       25.
> عجمان                    32      18              75       25.
> أم القيوين                32       17             75        20 .
> رأس الخيمة             33       15             70        25 .
> الفجيرة                   30       20             65       30.
> العين                     32       18              65       15 .
> ليوا                       33      17               95       20 .
> الرويس                  32      21               75       20 .
> السلع                    33       23               70       25.
> دلما                      30      23               75       40 .
> طنب الصغرى          29      22               80       35 .
> طنب الكبرى            29     22               80       35 .
> أبوموسى               29      22               80       35.

 

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