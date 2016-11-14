أسعار "الحديد" و "الأسمنت" اليوم الاثنين في "مصر" بجميع الشركات والمصانع ...

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر يعتبر شبه مستقر على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار نسبيا أمام الجنيه المصري، علاوة الانخفاض الملحوظ في سعر معدن الذهب، حيث انخفض سعر الذهب ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على الصعيد العالمي، وهذا لأسباب عدة، أهمها تعويم العملة المصرية أمام باقي العملات، واستلام مصر الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، والسعي إلى الإصلاح الاقتصادي لجميع نواحي البلاد بشكل منظم وسريع .
ومن المفترض أن ينخفض سعر الحديد كمعدن ويتأثر بسعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا، ولكن الملاحظ أن سعر الحديد تأثر بسعر ارتفاع الدولار ولم يتأثر بالانخفاض بشكل ملحوظ من قبل جميع الشركات،علاوة على تاجر التجزئة الذي يغالى في بيع سعر طن الحديد بشكل مبالغ فيه،لذا وجب علينا شبكة نجوم توعية المستهلك بالأسعار الحقيقية لجميع أنواع الحديد أولا بأول .
أسعار الحديد اليوم الاثنين في مصر بجميع الشركات والمصانع :
إسم الشركة إسم المنتج من أقل سعر الي أعلى سعر
- حديد عز عز 8500 جنية 8500 جنية
- الدخيلة 8500 جنية 8500 جنية
- حديد المصريين المصريين 8450 جنية 8450 جنية
- حديد بشاي بشاي 8500 جنية 8500 جنية
- الوطنية للصلب العتال 8400 جنية 8400 جنية
- حديد عطيه عطيه 8400 جنية 8400 جنية
- حديد الكومي الكومي 8450 جنية 8450 جنية
- حديد المعادي المعادي 8500 جنية 8500 جنية
- حديد بيانكو بيانكو 8200 جنية 8200 جنية
- حديد أكتوبر أكتوبر 8450 جنية 8450 جنية
- حديد الجارحي الجارحي 8300 جنية 8300 جنية
- حديد الوطنية الوطنية 8400 جنية 8400 جنية
- حديد أركو أركو 8500 جنية 8500 جنية
- حديد قوطه قوطه 8400 جنية 8400 جنية
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين بمصر :
- الشركة العربية للأسمنت : أقل سعر 830 جنيه وأعلى سعر 835 جنيه مصري.
- أسمنت أسيوط : أقل سعر 840 جنيه وأعلى سعر 840 جنيه مصري.
- أسمنت وادي النيل : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.
- لا فارج للأسمنت : أقل سعر 815 جنيه وأعلى سعر 820 جنيه مصري.
- أسمنت ميدكوم أسوان : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 765 جنيه مصري.
- أسمنت العريش : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.
- أسمنت سيناء : أقل سعر 765 جنيه وأعلى سعر 770 جنيه مصري.
- الشركة القومية للأسمنت : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 780 جنيه مصري.
- السويس للأسمنت : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
- أسمنت بورتلاند طرة : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
- أسمنت حلوان : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
- أسمنت شوري : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.
- مصر بني سويف : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.
- السويدي : أقل سعر 810 جنيه وأعلى سعر 815 جنيه مصري.
- جنوب الوادي : أقل سعر 770 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.
- أسمنت بني سويف : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.
- مصر للأسمنت قنا : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 800 جنيه مصري.
- الإسكندرية للأسمنت : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.
- أسمنت العامرية : أقل سعر 865 جنيه وأعلى سعر 865 جنيه مصري.