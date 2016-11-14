أسعار "الحديد" و "الأسمنت" اليوم الاثنين في "مصر" بجميع الشركات والمصانع ...

سمر العشري

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر يعتبر شبه مستقر على الرغم من هبوط سعر صرف الدولار نسبيا أمام الجنيه المصري، علاوة الانخفاض الملحوظ في سعر معدن الذهب، حيث انخفض سعر الذهب ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على الصعيد العالمي، وهذا لأسباب عدة، أهمها تعويم العملة المصرية أمام باقي العملات، واستلام مصر الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، والسعي إلى الإصلاح الاقتصادي لجميع نواحي البلاد بشكل منظم وسريع .

ومن المفترض أن ينخفض سعر الحديد كمعدن ويتأثر بسعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا، ولكن الملاحظ أن سعر الحديد تأثر بسعر ارتفاع الدولار ولم يتأثر بالانخفاض بشكل ملحوظ من قبل جميع الشركات،علاوة على تاجر التجزئة الذي يغالى في بيع سعر طن الحديد بشكل مبالغ فيه،لذا وجب علينا شبكة نجوم توعية المستهلك بالأسعار الحقيقية لجميع أنواع الحديد أولا بأول .

أسعار الحديد اليوم الاثنين في مصر بجميع الشركات والمصانع :

إسم الشركة إسم المنتج من أقل سعر الي أعلى سعر

حديد عز عز 8500 جنية 8500 جنية

الدخيلة 8500 جنية 8500 جنية

حديد المصريين المصريين 8450 جنية 8450 جنية

حديد بشاي بشاي 8500 جنية 8500 جنية

الوطنية للصلب العتال 8400 جنية 8400 جنية

حديد عطيه عطيه 8400 جنية 8400 جنية

حديد الكومي الكومي 8450 جنية 8450 جنية

حديد المعادي المعادي 8500 جنية 8500 جنية

حديد بيانكو بيانكو 8200 جنية 8200 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 8450 جنية 8450 جنية

حديد الجارحي الجارحي 8300 جنية 8300 جنية

حديد الوطنية الوطنية 8400 جنية 8400 جنية

حديد أركو أركو 8500 جنية 8500 جنية

حديد قوطه قوطه 8400 جنية 8400 جنية

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين بمصر :

الشركة العربية للأسمنت : أقل سعر 830 جنيه وأعلى سعر 835 جنيه مصري.

أسمنت أسيوط : أقل سعر 840 جنيه وأعلى سعر 840 جنيه مصري.

أسمنت وادي النيل : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.

لا فارج للأسمنت : أقل سعر 815 جنيه وأعلى سعر 820 جنيه مصري.

أسمنت ميدكوم أسوان : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 765 جنيه مصري.

أسمنت العريش : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.

أسمنت سيناء : أقل سعر 765 جنيه وأعلى سعر 770 جنيه مصري.

الشركة القومية للأسمنت : أقل سعر 775 جنيه وأعلى سعر 780 جنيه مصري.

السويس للأسمنت : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

أسمنت بورتلاند طرة : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

أسمنت حلوان : أقل سعر 805 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

أسمنت شوري : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.

مصر بني سويف : أقل سعر 780 جنيه وأعلى سعر 785 جنيه مصري.

السويدي : أقل سعر 810 جنيه وأعلى سعر 815 جنيه مصري.

جنوب الوادي : أقل سعر 770 جنيه وأعلى سعر 775 جنيه مصري.

أسمنت بني سويف : أقل سعر 760 جنيه وأعلى سعر 760 جنيه مصري.

مصر للأسمنت قنا : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 800 جنيه مصري.

الإسكندرية للأسمنت : أقل سعر 800 جنيه وأعلى سعر 810 جنيه مصري.

أسمنت العامرية : أقل سعر 865 جنيه وأعلى سعر 865 جنيه مصري.

شبكةعيونالإخبارية

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