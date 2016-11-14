ننشر نتائج الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى

كتب هيثم عويس

شهدت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت، حيث أوقف اتحاد نبروه برئاسة أحمد المسيرى انتصارات الرجاء المتصدر وهزمه بهدفين نظيفين، فى الوقت الذى واصل فيه فاركو سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة خالد القماش المدير الفنى الجديد للفريق، وفاز على بلدية المحلة بهدف نظيف، بينما عاد حرس الحدود لنغمة الانتصارات على حساب الحمام وهزمه بهدفين لهدف.

مياه البحيرة - دكرنس 1 - 0

شربين - شباب كوم حمادة 2 - 2

بدر - المنصورة 1 - 1

الأولمبى 3 - صيد المحلة 3 - 2

الحمام - حرس الحدود 1 - 2

الحرية - كفرالشيخ 0 - 0