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النفط قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر

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النفط قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر النفط قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر

استقرت النفط، الاثنين، قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في الوقت الذي طغت فيه آفاق عام آخر من تخمة الإمدادات وضعف الأسعار على فرص توصل أوبك إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين، لتصل إلى 44.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس 6 سنتات إلى 43.35 دولار للبرميل.

وتخطط أوبك لخفض أو تثبيت الإنتاج، لكن محللين يشككون في قدرة المنظمة على التوصل إلى اتفاق في اجتماعها الذي سينعقد في 30 نوفمبر.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، إن إنتاجها بلغ مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر، متوقعة فائضا عالميا أكبر في 2017.

ودعم فوز دونالد في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأسبوع الماضي، الأسهم والدولار، لكنه أثر سلبا على العديد من السلع الأولية بما في ذلك النفط.

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