موقع بريطاني : الرئيس "السيسي" طلب إعتذاراً رسمياً من الملك "سلمان" ...

سمر العشري

تشهد العلاقة السعودية المصرية حالة من الجمود والتوتر الواضح وذلك خلال الفترة الأخيرة وذلك لعدة أسباب ، ويعتبر أبرز هذه الأسباب هي قرار المحكمة ببطلان تبعية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ، وإختلاف وجهات النظر بين مصر والحكومة السعودية في حل أزمة سوريا يعتبر سبب أساسي في توتر العلاقة المصرية .

وقامت الحكومة السعودية بإتخاذ قرار يدل على توتر العلاقة المصرية بوقف شركة أرامكو تصدير النفط إلى مصر ، وتوتر العلاقة المصرية السعودية تؤثر بشكل قوي على الشرق الأوسط لذلك تدخل الحكومة الإماراتية لإعادة الأموار على طبيعتها مرة أخري .

وكشف موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني ، عن شرط الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طلبه أكثر من مرة من الحكومة الإماراتية ، حيث يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعتذاراً من الملك سلمان لمصالحة بين القاهرة والرياض .

وحسب المصادر أن الرئيس السيسي وافق على مبادرة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ال نهيان بالمصالحة مع المملكة العربية السعودية ولكن الرئيس السيسي طلب إعتذار من الملك سلمان بإعتذار سعودي واضح عن الإنتهاكات السعودية ضد مصر .

شبكةعيونالإخبارية

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