سكان مدينة روسية يطلبون تسمية أحد الشوارع باسم «دونالد ترامب»

طالب بعض سكان مدينة ريازان الروسية بتغيير تسمية أحد شوارع مدينتهم من “الإلحاد” إلى “دونالد ترامب”، الرئيس الأمريكى المنتخب .

وتشير وكالة أنباء ” نوفوستى ” الروسية اليوم الاثنين إلى أنه جرى كتابة عريضة بالطلب المذكور لجمع التوقيعات عليها وتقديمها للمجلس المحلى بالمدينة .

وجاء فى العريضة أن تسمية الشارع بـ”الإلحاد” تعد بحد ذاتها إهانة لمشاعر المؤمنين وتتعارض مع القيم والأخلاق الروسية. وعللت العريضة طلب إطلاق اسم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب على الشارع المذكور بأنه مدافع عن القيم التقليدية، لافتة إلى أنه ينوى تحسين العلاقات مع روسيا.

أما السلطات التشريعية بمدينة ريازان، بحسب ” نوفوستى “، فقد أبدت برودا تجاه هذا الطلب … ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن رئيس لجنة تسمية المواقع الجغرافية فى المدينة، قوله :” أن موقف السلطات يتلخص فى عدم إطلاق أسماء أشخاص معاصرين على الشوارع” .

أ.ش.أ