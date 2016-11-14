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روسيا تتهم المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد الجيش

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روسيا تتهم المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد الجيش روسيا تتهم المعارضة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد الجيش

المعارضة السورية _ أرشيفية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الاثنين إن مقاتلي المعارضة في شرق حلب استخدموا أسلحة كيماوية ضد الجيش السوري وإن نحو 30 جنديًا أصيبوا.

وبحسب “رويترز”، نسبت الوكالة للوزارة قولها إن الهجوم وقع مساء أمس الأحد وإن معظم الجنود السوريين الذين أصيبوا نقلوا إلى مستشفى في حلب.

وتساعد روسيا الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة الكاملة على حلب لكنها تعلق الغارات الجوية على أهداف المعارضة داخل المدينة حاليًا.

كانت وزارة الخارجية الروسية قالت يوم الجمعة إنها تريد أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عجل بعثة إلى حلب قائلة إن لديها أدلة على أن المعارضة السورية استخدمت أسلحة كيماوية هناك في هجوم منفصل.

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