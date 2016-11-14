“القمر العملاق” ينير سماء أبوظبي

أطل “القمر العملاق”، مساء الاثنين، على العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار ظاهرة فلكية تتمثل بظهور القمر في أكبر وأسطع بدر منذ حوالي سبعة عقود.

> وتحضر عدد كبير من المصورين والهواة لمتابعة هذا الحدث الفريد، الذي سيتكرر بعد 18 عاما.

ويُنصح بمتابعة هذه الظاهرة مع اقتراب ساعات المساء الأولى، وتحديدا بعد غياب الشمس تماما من كبد السماء.

وقال علماء في الفلك إن القمر بكامل استدارته سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض منذ عام 1948.

وأضافوا أن القمر عند أقرب مسافة من الأرض، سيمر على مبعدة 348400 كيلومتر من سطح الأرض أو أقرب بحوالي 35400 كيلومتر من المتوسط.

ويختلف بعد القمر عن الأرض لأن مداره حول الكوكب بيضاوي وليس دائريا.

ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، فإذا كانت السماء صافية سيظهر القمر أكبر 14 بالمئة وأسطع 30 بالمئة عن المعتاد مما سيجعله في الصورة التي تعرف بقمر عملاق.