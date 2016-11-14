"سعودى" ينبش "قبر" خاله بحثاً عن " ايفون 7 " ...

سمر العشري

فى العادى لا يذهب الاحياء إلى مقابر ذويهم الا فى مناسبات معينة مثل ذكرى الوفاة او احداث مهمة ليترحموا عليهم ، ولكن ما حدث مع شاب سعودى كان غريبا حيث ذهب الى قبر خاله بعد دفنه ليس للبكاء عنده بل بحثا عن ما فقده هناك .

ترجع تفاصيل الحادث الى قيام شاب من محافظة الرس الواقعة بالقصيم بدولة "المملكه العربيه السعوديه" بالذهاب لقبر خاله الذى توفى منذ يومين و شرع فى نبش القبر حتى جاء حارس المقبرة ليمنعه من فعلته التى كان بصددها .

وعند سؤال الشاب حول دوافعه فى نبش القبر تحدث أن هذا القبر يخص خاله المتوفى ، وقد جاء اليه باحثا عن هاتفه النقال "ايفون 7" الذى فقده اثاء دخوله المقبرة فى مراسم دفن خاله ،وقد تحدث حارس المقبرة الذى يدعى "حبيب الرحمن " مؤكدا صحة الواقعة وانه منع الشاب من فتح المقبرة .

وأكد الحارس أن هناك حالات معينة يسمح فيها بفتح مقبرة المتوفى مثل الخواتم الذهبية الخاصة بالنساء ولكن ليس فقدان الهاتف من بينهم .

وقد تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الخبر المذكور اعلاه بكثير من التعليقات ، حيث رفض الكثير تصرف الشاب معللين ذلك بان للمقابر والمتوفين هيبتهم الخاصة ، اما البعض فقد برروا تصرف الشاب حيث من الممكن احتواء الهاتف على معلومات مهمة او بيانات لا يمكن التخلي عنها نهائيا .

شبكةعيونالإخبارية

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