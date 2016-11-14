3 أخطاء في تنظيف المطبخ تجذب الجراثيم

للحؤول دون انتشار الجراثيم في المطبخ، يفيد تجنّب الأخطاء الآتية:

| قد تنتقل البكتيريا من اسفنجات الجلي المتسخة إلى أدوات المائدة، أثناء الجلي! لذا، من الضروري تبديل هذه الاسفنجات بين الفينة والأخرى، أو تطهيرها عبر غليها في الماء لثلاث دقائق، ثم نقعها في وعاء مليء بالماء الفاتر، المضاف إليه القليل من الملح، ثمّ غسلها أخيرًا بالماء البارد.

| قد تلوّث ألواح التقطيع الأطعمة، ولذا يُنصح بفركها باسفنجة مبلّلة بالماء الساخن وسائل الجلي، بعد كلّ استخدام. كما يمكن مسح سطح هذه الألواح بالخلّ الأبيض لتعقيمها جيّدًا.

| إهمال العناية بسلّة القمامة مسؤول عن انتشار الجراثيم في المطبخ، لذا يجب تنظيف سلّة القمامة يوميًّا، من خلال مسح قاعها بقطعة من القماش، مبلّلة بـالخل الأبيض وشطفها بالماء وتهوئتها من فترة لأخرى، مع ضرورة تبديل كيس القمامة يوميًّا، حتى لو لم يمتلئ.