إحباط تسلل 90 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلوم بينهم سودانيان وفلسطينى

مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 90 بينهم سودانيان وفلسطيني إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 90 متهما بمعرفة قوات حرس الحدود بالسلوم وهم 25 من أسيوط و 18 من البحيرة و 12 من المنيا و 8 من الدقهلية و 6 من بنى سويف و 4 من كفر الشيخ و 5 من الفيوم و 2 من الجيزة و 3 من سوهاج و 1 من الغربية و 3 من قنا و 2 من السودان و 1 فلسطين، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.