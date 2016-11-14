مصادر: الحكومة تبدأ عملية تقييم شامل لأداء الوزارات والهيئات

هند مختار

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، عن أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه كل الوزراء برفع تقرير له عن أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها فى كل وزارة وخطة كل وزير فى وزارته وذلك فى إطار عملية تقييم الوزراء المستمرة.

وفيما يتعلق بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة بتقييم الوزارات والتقشف وترشيد الإنفاق، أوضحت المصادر أنه سيتم تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها للقضاء على أى سلبيات بالوزارات أو الهيئات لضمان تقديم الخدمات بشكل جيد للمواطنين، مؤكدة أنه لا مكان لأى مقصر فى الوزارات أو الهيئات.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية على خطة ترشيد الإنفاق التى كانت الحكومة قد أقرتها مسبقًا وتضمنت ترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.

وحول التغييرات الوزارية، قالت المصادر إنه حتى الآن يتم العمل على تغيير عدد كبير من الوزراء بمن فيهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية مرجحة أن يتم الإعلان عن التغيير الوزارى قريبًا بعد موافقة رئيس الجمهورية على القائمة المتعلقة بالمرشحين للتغييرات الوزارية والتى سيكون من أبرزهم التربية والتعليم والصحة والقوى العاملة والتعليم العالى والاستثمار والسياحة.