الداخلية : ضبط جناة اقتحموا شقة سكنية بمنطقة أكتوبر وطردوا مالكتها

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صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه تم رصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت يتضمن اقتحام مجموعة من الأشخاص لإحدى الشقق السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر، وطرد سيدة منه وإلقاء أثاث ومحتويات المنزل من الشرفة .

وأوضح مسئول المركز ،فى بيان صحفى صادر اليوم، أنه تبين بعد الفحص أنه تم إبلاغ شرطة النجدة بقيام مجهولين بالتعدي على ربة منزل بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر ، وإلقاء منقولات مسكنها بالشارع ..

وانتقلت على الفور القوات الأمنية ومباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر إلى محل البلاغ ، وتم التقابل مع المبلغة المواطنة /رانيا . ح . ح – 24 سنة – ربة منزل – ومقيمة بمحل البلاغ ) ، وقررت أنها مقيمة بشقة مستأجرة من المدعو عصام . أ . م .. والذي باعها للمدعو صبرى . ح . س – 32 سنة – موظف بشركة – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر ، وأنها عجزت عن سداد الإيجار لمدة ستة أشهر ، فقام مالك الشقة بالاستعانة بآخرين وإلقاء منقولاتها بالشارع وطردها من الشقة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإثبات حالة المنقولات الملقاة بالطريق وما بها من تلفيات .. وضبط المشكو فى حقه ومعاونيه كلاً من "ضاحى . م . م – 33 سنة - عامل نظافة - ومقيم بمحافظة أسيوط ، عبدالعزيز . م . ع – 20 سنة - عامل نظافة - ومقيم بحلون ".

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة التى باشرت التحقيق .. يشار إلى أن المبلغة تقيم حالياً بشقتها بمحل البلاغ.