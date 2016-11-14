ضبط محامى يسب رئيس مجلس النواب عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضى

ألقت اجهزة الامن القبض على محامى لإساءته للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وسبه عبر السوشيال ميديا.

تقدم أحمد سمير عضو مجلس النواب ومحمد أحمد سيد محامى ببلاغ للأجهزة الامنية يتضررا فيه من شخص يكتب تعليقات أسفل خبر منشور بإحدى المواقع الإلكترونية يسب من خلاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن محامى يدعى "خالد.م" مقيم بمنطقة الظاهر فى القاهرة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وعثر بحوزته على هاتف محمول يوجد به مشاركات تحمل سب وقذف فى حب رئيس مجلس النواب، وتم إحالته للنيابة التى حبسته 4 أيام على ذمة التحقيقات.