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كاتب صحفى: خطاب «ترامب» المتشدد ساعده على الفوز

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كاتب صحفى: خطاب «ترامب» المتشدد ساعده على الفوز كاتب صحفى: خطاب «ترامب» المتشدد ساعده على الفوز

الكاتب الصحفي، جمال زايدة

قال الكاتب الصحفي، جمال زايدة، إن المظاهرات في الشارع الأمريكي المعترضة على فوز “دونالد ”، في انتخابات الرئاسة لن تؤدي إلى شيء، خاصة أنه جاء عبر صناديق الانتخاب وبطريقة ديمقراطية.

وأضاف زايدة، خلال لقاء له ببرنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي مهند العراوي، أن “ترامب” كان له خطابًا استفزازيًا تجاه الجماعات العرقية والناسء، إلا أن هذا الخطاب قد ساعده إلى حد كبير في حملته الانتخابية، وأن يصل إلى الناخب الأمريكي الذي أعطاه صوته، معربًا عن اعتقاده بأن تلك المظاهرات لن تؤدي إلى تغيير منهج “ترامب”.

وأوضح زايدة، أن ما تراكم من سياسيات الولايات المتحدة خلال سنوات طويلة، لن يستطيع “ترامب” تغييره فجأة، لافتًا أن حديث الرئيس الجديد عن المهاجرين من أمريكا اللاتينية، يشمل 168 مهاجر فقط من المدانين ومحكوم عليهم في جرائم عنف، مؤكدًا أن الولايات المتحدة في ظل إدارة “ترامب” سوف تتوصل إلى توافق عام يتعلق بقبول المهاجرين في النظام الأمريكي.

وأشار زايدة، إلى أننا أمام تغيير راديكالي كبير في النظام الدولي، يعبر عن المصالح الأمريكية بالأساس، وليس عن أفكار وتوجهات “ترامب”، لافتًا إلى أن هناك توجه إلى اليمين في الولايات المتحدة وهو ما سيشجع بدوره اليمين في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة.

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