بالفيديو : مرتضى منصور "ينتقد" فرحة "الجماهير" بفوز المنتخب و"يهاجم" محمد صلاح "متنساش انك فلاح" ...

سمر العشري

بعد انتهاء المباراة التى جمعت بين المنتخب المصرى مع منتخب غانا فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم فى روسيا والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء .

وشارك المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب فى مداخلة هاتفية مساء امس الأحد فى برنامج انفراد الذى يقدمه الاعلامى سعيد حساسين .

وانتقد مرتضى منصور تصرف اللاعب المحترف فى روما الايطالى محمد صلاح عقب المباراة حيث رفض الوقوف مع الجماهير وغادر سريعا من الملعب عقب اطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة .

وقال مرتضى : "أنا زعلان من محمد صلاح لأنه بعد المباراة ساب الجمهور وجري وزق الناس" .

واضاف خلال المداخلة الهاتفية "محمد صلاح نسي إنه فلاح ورجل بسيط ولا يصح منه هذا" .

كما اعلن انه حزين من فرحة الجماهير بالفوز ورقصها فى المدرجات رغم وفاة الفنان محمود عبد العزيز الذى صادقه لمدة 40 عاما .

جدير بالذكر ان المنتخب الوطنى تصدر مجموعته فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقامة فى روسيا 2018 برصيد 6 نقاط ويلتقى المنتخب الاوغندى فى المباراة القادمة .

شبكةعيونالإخبارية

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