روسيا تتهم المعارضة باستخدام أسلحة كيماوية ضد الجيش السوري

(رويترز)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الاثنين إن مقاتلي المعارضة في شرق حلب استخدموا أسلحة كيماوية ضد الجيش السوري وإن نحو 30 جنديا أصيبوا.

ونسبت الوكالة للوزارة قولها إن الهجوم وقع مساء أمس الأحد وإن معظم الجنود السوريين الذين أصيبوا نقلوا إلى مستشفى في حلب.

وتساعد روسيا الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة الكاملة على حلب لكنها تعلق الغارات الجوية على أهداف المعارضة داخل المدينة حاليا.

كانت وزارة الخارجية الروسية قالت يوم الجمعة إنها تريد أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عجل بعثة إلى حلب قائلة إن لديها أدلة على أن المعارضة السورية استخدمت أسلحة كيماوية هناك في هجوم منفصل.