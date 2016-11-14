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الليلة.. هاني أبو ريدة ضيف عمرو أديب على «ON.E»

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الليلة.. هاني أبو ريدة ضيف عمرو أديب على «ON.E» الليلة.. هاني أبو ريدة ضيف عمرو أديب على «ON.E»

رئيس اتحاد كرة القدم المصري ، المهندس هاني أبوريدة

 

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه “كل يوم”، على شاشة ON.E، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، المهندس هاني أبوريدة، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM، وذلك للحديث عن كل ما يخص كرة القدم فى ، بعد أن أحرز الوطني الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا وغاليًا على منتخب غانا، أمس، فى برج العرب، وهو الفوز الذي أسعد ملايين المصريين، واستطاع أن يحتفظ بالمركز الأول برصيد ستة نقاط فى مجموعته، والتى تضم أوغندا فى المركز الثاني بأربعة نقاط ، وغانا فى المركز الثالث بنقطة واحدة، والكونغو فى المركز الرابع والأخبر بدون نقاط، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويجيب هاني أبوريدة عن كل تساؤلات عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، متى يعود الجمهور إلى الملاعب فى المسابقات المحلية؟، ومستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية المقامة فى الجابون يناير 2017، ورؤيته لطريق مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتأتى الفقرة الثانية من البرنامج تحت أسم “هوانم كل يوم “، حيث يدير عمرو أديب، حوارًا إسبوعيًا، مع الإعلامية نهاوند سري، والدكتورة أنيسة حسونة النائبة البرلمانية، والكاتبة فريدة الشوباشي، والأستاذة مها ناجي خبيرة العلاقات العامة، وتتناول الفقرة العديد من القضايا المتنوعة التى تهم الرأى العام.

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