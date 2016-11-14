جامعة بني سويف: دورات متخصصة في كتابة الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن بدأ قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بإشراف الدكتور طريف شوقى فى تدريس دورات تدريبية متخصصة فى كيفية كتابة الأبحاث العلمية وتجنب الانتحال واستخدام البرامج الخاصة في ذلك وكيفية مساعدة الباحثين الشباب على النشر الدولي.

حيث تلقي 200 باحث من كليات الطب والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والهندسة والصيدلة والزراعة والطب البيطري والتعليم الصناعي 8 دورات حتي الأن.

وأكد لطفي، أن حصول جامعة بني سويف من قبل على المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية في النشر الدولي طبقا لتصنيف قاعدة البيانات الدولية Scopus والذي كشفه مؤشر البحث العلمي في شهر يوليو الماضي الذي تصدره اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واستمرار التنفيذ وتطبيق استراتيجية الجامعة نحو جامعة بحثية.

مضيفاً إنها تعتبر أول جامعة مصرية تنشىء مدينة بحثية بها 5 معاهد بحثية متقدمة متميزة مستمرة خطواتها في هذا الطريق للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها وتعتبر الجامعة الأولى بين الجامعات المصرية التي نظمت دورات تدريبية وهي الأولى من نوعها في مصر لرفع مستوى البحث العلمي وتطويره وذلك بتدريب الباحثين في كيفية كتابة الأبحاث العلمية ومساعدة الباحثين الشباب على النشر الدولي وتجنب الانتحال واستخدام البرامج الخاصة فى ذلك ودعم الجامعة المستمر للباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في المجلات الدولية لرفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأوضح الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجهود الإيجابية والبناءة التي يبذلها الباحثين بالجامعة في زيادة معدل النشر الدولي كما وكيفا واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة وأمانة البحث وفقا لمعايير حساب معدل النشر الدولي وفقا لتصنيف الباحثين وعدد الأبحاث الدولية السنوية لكل باحث مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالجامعة في الوصول إلى افضل المراكز الدولية والاحتفاظ بالمركز الأول في النشر الدولي.

وأشارت الد كتورة سماء إمام الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب الفئات المستهدفة منها وهم طلاب الماجستير والدكتوراة بجميع الكليات العلمية والعملية لكتابة رسائهم ومخرجاتهم البحثية باللغة الإنجليزية وبمادة علمية مطورة ومحدثة ومطابقة لمعايير دولية مع تأكيد الفرق بين السرقات العلمية والاقتباس من خلال (Plagiarism) وقد حضر الدورة حتى الآن 200 باحث من الكليات المذكورة عاليا.