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"المباريات" المتبقية للمنتخب المصري للتأهل ل"كأس العالم" 2018 بروسيا ...

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"المباريات" المتبقية للمنتخب المصري للتأهل ل"كأس العالم" 2018 بروسيا ... "المباريات" المتبقية للمنتخب المصري للتأهل ل"كأس العالم" 2018 بروسيا ...

نعرض لكم المباريات المتبقية إلى المصري للتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا ، وذلك بعد فوز المنتخب على منتخب غانا بهدفين مقابل لا شئ أمس، فقد ظن الكثير من الشعب المصري أنه بفوز المنتخب المصري على منتخب غانا يكون بذلك قد تأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن للأسف هذا الاعتقاد خاطئ تعرف على السبب ، وإليكم المباريات المتبقية إلى المنتخب المصري .

المباريات المتبقية للمنتخب المصري للتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا :-

بعد مباراة وغانا أمس، يتبقى للمنتخب المصري 4 مباريات في تصفيات أفريقيا للصعود إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وتلك المباريات ليست بالمباريات السهلة التي يمكن التهاون بها، بل أنها مباريات كبيرة هي الأخرى، لا تقل صعوبتها كثيراً عن صعوبة مباراة مصر وغانا .

فسيلعب المنتخب المصري مع منتخب أوغندا مباراتين هامتين، مع العلم أن منتخب أوغندا يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع منتخب غانا بغانا، وفوزه على منتخب الكونغو، وأيضاً سيلعب المنتخب المصري مباراة أخرى مع منتخب غانا ولكن هذه المباراة على أرض المنتخب الغاني، وأخر مباراة له ستكون مع منتخب الكونغو .

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رئيس قسم الأخبار

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