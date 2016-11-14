«التعليم»: لا زيادة فى مصروفات الدراسة عن العام الماضي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه لا توجد أية زيادة على المصروفات المدرسية، للعام الدراسى الحالى 2016/2017، بأى من المدارس الخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) مقارنة بالعام الماضى.

وقالت الوزارة فى بيان صحفي،اليوم الاثنين، إنه يمكن لولى الأمر الاطلاع على المصروفات المدرسية بالدخول على الموقع الرسمى للوزارة.

وفي حالة رصد أية زيادات التواصل مع الوزارة من خلال خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو أرقام الهاتف 27946145 والفاكس 27963734 والخط الساخن، 19126.

وأيضًا من خلال البريد الإلكتروني c.service@moe.gov.eg، والكول سنتر على رقم 01207000081، أو خدمة الواتس آب 01207000082.