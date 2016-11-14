وزير الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية مستمر وسيتم تشغيله فى 2019

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية مستمر و فى مراحله الأخيرة للبدء فى تنفيذه.

وأضاف “شاكر”، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اقتصادي، أنه سيتم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية عام 2019، لافتاً إلى أن تأخر البدء في المشروع نتيجة تأخر طرح المناقصات و الإجراءات.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة جاهزة للتوقيع على الفور مع أى مستثمر انهى جميع إجراءاته.

وأوضح، أن محطات الكهرباء الثلاث التى تقوم بتنفيذهم شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 الف 400 ميجا وات ببنى سويف و العاصمة الإدارية والبرلس سيتم ربط المرحلة الأولى منها بدأ من نهاية الشهر الجاري وحتى مطلع العام الجديد.