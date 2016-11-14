الإسلامبولي: ننتظر دعوة «الشوبكي» لأداء اليمين الدستورية بعد تصعيده للبرلمان

كتبت: شيماء حفظي

قال عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إنهم بانتظار دعوة مجلس النواب لموكله عمرو الشوبكي، لتحديد جلسة أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وأكد الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ ONA، أن اللجنة التشريعية للبرلمان وافقت على تصعيد الشوبكي في دائرة الدقي والعجوزة، لكن المجلس لم يرسل دعوة للشوبكي لحضور الجلسات وأداء اليمين حتى الآن، مضيفًا أنه من المتوقع انم يتم دعوة الشوبكي خلال ساعات.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على تصعيد عمرو الشوبكي، لمقعد البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلًا من أحمد مرتضى منصور.