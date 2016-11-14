الخارجية السعودية : "تيران وصنافير" ملكنا منذ عهد العثمانيين ...

سمر العشري

لا حديث يعلو في العلاقة المصرية السعودية عن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" ، وهل هم ملك السعودية أم هم أراضي مصرية خالصة بنسبة 100% ، المحكمة المصرية أكدت أن الجزيرتان هم أراضي مصرية ولكن هناك ضغوطات قوية من المملكة العربية السعودية للحصول على هذه الأراضي ، وفي هذا التقرير سنقوم برصد أول تعليق رسمي من السعودية على قرار المحكمة المصرية .

وفي تصريحات مثيرة لوزير الخارجية السعودية "عادل الجبير" ، واكد على إعتراضه على قرار المحكمة قائلاً :” الجزيرتان سعوديتان، وكانتا كذلك منذ الأزل، وهو أمر موثق في وثائق تعود للعصر العثماني، ولقد سمح ملك المملكة العربية السعودية لملك مصر بحمايتها في نهاية الأربعينات، وسمح لرؤساء مصر بالاستمرار في استخدام الجزيرتين حتى حرب عام 1967 عندما قامت إسرائيل باحتلال جزيرة سيناء والجزيرتين .

وأكد عادل الجبير أن السعودية لديه شهادت قوية من رؤساء مصر على مر السنين تؤكد على أن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية ، وهناك إعتراف الان ويريدوا إعادة الجزيرتان إلىنا ، وأشار إلى ان السعودية لديها برنامج شامل لإستغلال الجزيرتين .

شبكةعيونالإخبارية

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