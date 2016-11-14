تباين مؤشرات البورصة المصرية.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.4 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمشتريات المستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه ليبلغ 524.3 مليار جنيه، مقابل 528.7 مليار جنيه لدى إغلاق أمس.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 2.04% ليبلغ مستوى 10694.41 نقطة.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% ليبلغ مستوى 989.43 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.14% ليبلغ مستوى 415.33 نقطة.