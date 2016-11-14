أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تباين مؤشرات البورصة المصرية.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.4 مليار جنيه

Google+ Print
تباين مؤشرات البورصة المصرية.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.4 مليار جنيه تباين مؤشرات البورصة المصرية.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.4 مليار جنيه

أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمشتريات المستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه ليبلغ 524.3 مليار جنيه، مقابل 528.7 مليار جنيه لدى إغلاق أمس.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 2.04% ليبلغ مستوى 10694.41 نقطة.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% ليبلغ مستوى 989.43 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.14% ليبلغ مستوى 415.33 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا