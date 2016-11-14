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بالفيديو .. اشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان الأوكراني

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بالفيديو .. اشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان الأوكراني بالفيديو .. اشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان الأوكراني

 

البرلمان الأوكراني

شهد مقر البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، اشتباكا عنيفا بالأيدي بين زعيم كتلة المعارضة يوري بويكو، وزعيم الحزب الراديكالي أوليج لياشكو.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن زعيم كتلة المعارضة يورى بويكو وجه لكمة قوية لزعيم الحزب الراديكالي أوليج لياشكو، خلال اجتماع المجلس التوافقي فى مجلس الرادا الأوكراني، بسبب الاتهامات التى وجهها لياشكو إلى بويكو بتلقى تعليمات من الكرملين خلال زيارته المتكررة لموسكو.

وأشارت، إلى أن لياشكو تساءل حول كيفية سماح جهاز الأمن الأوكراني بزيارات بويكو إلى موسكو، ولماذا بقى خارج السجن حتى الآن وهو ما أدى فى نهاية المطاف، لاستنفاد صبر بويكو، وقام ووجه إلى خصمه لكمة قوية، ليندلع بعد ذلك اشتباك بالأيدى.

أ ش أ

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