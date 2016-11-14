حملات للرقابة الإدارية لحصار أزمة السكر وضابط: سلوك المواطنين السبب

كتب محمد إبراهيم

شنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين ، برئاسة اللواء محمد عرفان، حملة مكبرة على مستوى محافظات الجمهورية لتجفيف منابع الفساد فى مجال السلع التموينية والوقوف على أسباب استمرار أزمة السكر فى الأسواق وبعض السلع التموينية فى المجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص، وكشف أحد ضباط هيئة الرقابة أن سلوكيات المواطنين سبب الأزمة.

ورصدت الحملات التى استهدفت التفتيش على محال "السوبر ماركت" القطاع الخاص لمعرفة عدم بيعهم للسكر للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير قضايا "جنح" ضد مسئولين عن منافذ بيع السلع المدعوة بالجملة، حيث ضبطت لحوما وسلعا أخرى فاسدة بجانب عدم فتح المنافذ لاستقبال المواطنين وعدم الإعلان عن الأسعار ورصدت نقصا فى السكر المدعم بالكثير من منافذ البيع ومحال البقالة.

كما استهدفت الحملة، مراجعة الشهادات الصحية، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية الخاصة ببعض السلع ومنها اللحوم والألبان وغيرها، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان.

وقال المقدم كريم بدوى ضابط الرقابة الإدارية والمختص بالتفتيش أن الحملة تستهدف حصر أى مخالفات داخل المجمعات الاستهلاكية التى تبيع السلع التموينية للمواطنين وأيضا إجراء تحريات على عدم بيع عدد كبير من محال " السوبر ماركت " للسكر على الرغم من توافره.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع أن الحملة رصدت ملاحظات عديدة تسببت فى نقص السكر أبرزها سلوك المواطنين بالتوجه إلى منافذ البيع وشرائهم كميات كبيرة بدون مبرر مما يأخذ من نصيب مواطنين آخرين كما تلاحظ امتناع عدد كبير من اصحاب " السوبر ماركت " بيعهم السكر بسبب الإجراءات الامنية التى اتخذتها مباحث التموين فى عملية القبض على التجار ومصادرة السكر وتسبب فى خوف عدد كبير منهم وقرروا الامتناع عن جلب السكر وبيعة للمواطنين برغم من توافر السكر فى الدولة بالضعف.

ونفى ضابط الرقابة الإدارية و المسئول عن التفتيش أن يكون هناك نقص فى كميات السكر داخل الدولة والتى تستهلك أكثر من 3 ملايين طن سكر فى العام خاصة بعد استيراد أكثر من 700 ألف طن سكر خلال الشهر الماضى مؤكدا أنه يوجد وفرة كبيرة موجودة داخل المصانع ولكن لا يزال هناك سوء فى عملية التوزيع .

وكشف أن السلاسل التجارية بداخلها السكر متوفر والتى تعتبر حصتها 20% من السوق ، منوها أنه تم اتخاذ اجراء جديد فى منافذ بيع السلع التموينية أن يكون لكل مواطن " كيلو سكر " على البطاقة التموينية لحجب سلوك بعض المواطنين الخطأ بشراء كميات كبيرة من السكر من منافذ البيع التى يتم تزويدها يوميا بطن سكر.