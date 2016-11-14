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بالصور.. إزالة إشغالات وعوائق الطرق بشوارع بني سويف ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة أحمد الدسوقي، عددًا كبيرًا من عوائق وحواجز حديدية داخل شوارع بني سويف .

وقامت المنطقة السادسة التابعة للوحدة، اليوم الاثنين، بإزالة العديد من الحواجز الحديدية داخل حي أرض المحلج ورفع العديد من الإشغالات والمخلفات والعمل علي توسيع الطرق والأحياء امام المارة .

من جانبة قال أحمد الدسوقي، رئيس مدينة بني سويف، إن الوحدة تتلقي أي شكوي في أي وقت من المواطنين للعمل علي حلها فورًا دون أي عوائق.

 

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