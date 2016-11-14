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«النواب» يوافق نهائيًا على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء

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«النواب» يوافق نهائيًا على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء «النواب» يوافق نهائيًا على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب – في جلسته الصباحية اليوم الإثنين – برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة العامة للمجلس عن قرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 بشأن إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المحددة به بمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الإثنين الموافق 31/10/2016.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي – خلال الجلسة – إن اللجنة ترى أن المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وأن هذا القرار يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع في إرساء قواعد الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي المصري كان لزامًا علينا أن نتفق على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لمواجهة زعزعة الاستقرار بها وما يتطلبه الأمن والنظام في المنطقة.

وكان علي عبد العال، أحال – في وقت سابق – بيان الخاص بطلب الموافقة على مد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 31 أكتوبر الجاري، إلى اللجنة العامة للمجلس لتقديم تقرير بشأنه في جلسة عامة قادمة.

جاء ذلك عقب تلاوة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، للبيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 31 أكتوبر.

يُذكر أن إسماعيل، أشار إلى أن طلب مد حالة الطوارئ يأتي في إطار ما تتعرض له البلاد من أخطار، نتيجة استمرار المواجهة مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية، خصوصًا فى بعض المناطق بشمال سيناء.

 

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