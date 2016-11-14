«كوني»‎.. مسابقة فنية للعنف ضد المرأة في بني سويف

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور امين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم (139) المنعقدة برئاسته، على الخطاب الوارد من المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكاديمية الفنون لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للإعلان عن مسابقة فنية ومعرض تشكيلي تحت عنوان “كوني” للفانين والفنانات في الفئة العمرية من (18 – 35) عامًا .

وقال رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، إيمانًا بالدور الإيجابي للفن والفنانين في تغيير الظواهر السلبية ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي لدعم وتعزيز دورها في التنمية، حيث تحمل الأعمال الفنية رسائل بسيطة وواضحة لكافة شرائح المجتمع لنبذ هذه الظواهر السلبية ومن بينها العنف ضد المرأة والفتاة بجميع أشكاله. وينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكاديمية الفنون مسابقة فنية ومعرض تشكيلي تحت عنوان “كوني” .

وأوضح لطفي، أن موضوع المعرض يتناول قضية حرمان المرأة من حقها في التعليم كأحد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة علي أن تتناول الأعمال الفنية موضوع مناهضة العنف ضد المرأة بإختلاف أشكاله وأنواعه في إطار إيجابي”كوني ..متمكنه – متحمسة – متعلمة مستعدة”.

وأكد “لطفي”علي موافقة المجلس على إقامة الإحتفالية السنوية، لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، وكذلك الموافقة المبدئية على إنشاء وحدة “مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة” كوحدة ذات طابع خاص، تهدف لمجابهة التحرش الجنسي داخل الجامعة، كما تختص هذه الوحدة بوضع سياسات وتدريبات نفسية ومجتمعية للتعامل مع الشكاوي داخل الجامعة.