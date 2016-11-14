ولية أمر تقدم بلاغ ضد 3 مدرسين وتتهمهم بالتعدى على ابنها فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تقدمت ولية أمر تلميذ بالمدرسة الفرنسية بالمنصورة، ببلاغ ضد 3 معلمين بالمدرسة، واتهمتهم بالتعدى على نجلها بالضرب والسب.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بتقدم إيناس مجدى عبده جريس 36 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة مبارك دائرة القسم، بقيام "محمد ع"، و"تامر ال"، و"هيثم" مدرسين بالمدرسة الفرنسية التجريبية للغات - الكائنة بشارع كلية الآداب دائرة القسم بالتعدى على نجلها باهر مجدى نجيب 12 سنة تلميذ بالصف السادس الابتدائى بذات المدرسة بالسب والشتم والصفع على وجهه ( دون حدوث إصابات ) وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وبين زملائه بالمدرسة، تم إخطـار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.