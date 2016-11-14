استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 3 أشهر

استقرت أسعار النفط قرب أدني مستوياتها، في ثلاثة أشهر، يوم الاثنين، في الوقت الذي طغت فيه آفاق عام آخر من تخمة الإمدادات وضعف الأسعار على فرص توصل أوبك إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

ودعم فوز دونالد ترامب المفاجئ في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الأسبوع الماضي، الأسهم والدولار لكنه أثر سلبًا على العديد من السلع الأولية بما في ذلك النفط، والذي انخفض مع تبدد توقعات باتفاق كبرى الدول المصدرة للخام في العالم على خفض الإنتاج هذا الشهر.

وذكرت “رويترز” أنه بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين لتصل إلى 44.73 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس ستة سنتات إلى 43.35 دولار للبرميل.

وتخطط أوبك لخفض أو تثبيت الإنتاج لكن محللين يشككون في قدرة المنظمة على التوصل إلى اتفاق في اجتماعها الذي سينعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، يوم الجمعة، إن إنتاجها بلغ مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وتوقعت فائضا عالميا أكبر في 2017 مقارنة مع ما توقعته وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.