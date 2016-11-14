وزير الخارجية يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، “ديمتريس افراموبولوس”، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة، بمشاركة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسئول الأوروبي أعرب عن تقديره لدور مصر الرائد والمحوري كركيزة للاستقرار وكشريك هام للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب.

ونوه “افراموبولس” – خلال اللقاء – إلى أهمية ترسيخ آليات التعاون بين الجانبين في مجالات الهجرة والأمن من أجل التغلب على التحديات المتصاعدة في المنطقة، وفي مقدمتها انتشار التطرف والجريمة المنظمة، فضلًا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعياتها على أمن الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم اللازم لمصر فى هذا المجال.

وأضاف أبو زيد – وفقًا للبيان الصادر – أن وزير الخارجية أكد انفتاح مصر على التواصل المستمر والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إطار واضح ورؤية موحدة للتعاون بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق مصالح الطرفين المصري والأوروبي.

وأشار شكري – خلال اللقاء – إلى الجهود والدور المصري في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع قضية اللاجئين، منوهًا إلى التزام مصر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل مواجهة التطرف والأفكار الداعمة للإرهاب فضلاً عن التحديات الأمنية المختلفة، حيث اعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى مزيد من الدعم الأوروبي لمصر وترجمة التفاهم القائم بين الطرفين إلى خطوات ملموسة وإجراءات عملية على الأرض بما يحقق مصالحنا المشتركة.