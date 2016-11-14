بالصور.. ضباط «أمن القاهرة» تسدد المصروفات الدراسية لـ 322 طالبًا

كتب – أحمد أبو الحسن

اقترح عدد من ضباط مديرية القاهرة، مبادرة لسداد المصروفات المدرسية لطلبة المدارس الحكومية غير القادرين على سدادها.

وكلف اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة – سعيًا لتنفيذ مبادرة الضباط – إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية بالتنسيق والتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للوقوف على أعداد الطلبة الذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية بكافة القطاعات الجغرافية .

وتم تكليف وفد من ضباط المديرية برئاسة السيد اللواء مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب بالتوجه لمديرية التربية والتعليم، وسداد المبلغ المطلوب لكافة الطلبة اللذين تم حصرهم بإجمالي عدد 322 طالب على مستوى المحافظة .

وتقدم محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالشكر والتقدير لضباط المديرية لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التي ساهمت في رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن العديد من الأسر غير القادرة.

وأهدى عطية، درع مديرية التربية والتعليم لوزارة الداخلية، وتسلمه اللواء مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب، وجاء ذلك تحت توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية .